Українська компанія розробила симулятор станкового гранатомета MK 19

Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
18 серпня, 13:52
Команда L7 Simulators розробила симулятор гранатомета MK 19. Він відтворює конструкцію, органи керування та фізику стрільби. Про це йдеться в повідомленні української компанії.

Розробник стверджує, що його рішення дозволяє проводити якісну підготовку операторів у безпечному віртуальному середовищі з повною імітацією бойового застосування.

У L7 Simulators не наводять точних параметрів симулятора. Проте нагадують, що MK 19 – це автоматичний гранатомет калібру 40×53 мм для ведення вогню з триноги або з установки на бойових машинах.

Гранатомет здатен вести вогонь чергами зі скорострільністю до 325 пострілів на хвилину. Ефективна дальність ураження цілей становить до 1 500 м, а максимальна – понад 2 200 м. Боєприпаси забезпечують ефективне ураження легкої бронетехніки, живої сили та інженерних укриттів.

"MK 19 широко використовується збройними силами в багатьох країнах світу, зокрема як штатне озброєння на бронетехніці, патрульних автомобілях та стаціонарних вогневих точках", – додали в L7 Simulators.

Як відомо, MK 19 є американською розробкою. Це автоматичний станковий гранатомет із стрічковим живленням. Перші серійні гранатомети почали надходити на озброєння американської армії в 1968 році.

До слова, у липні Міноборони допустило до експлуатації українську систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. За інформацією оборонного відомства, ці лазерні тренажери – сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

Україна Зброя Симулятори Гранатомет
