Компанії з України та Данії уклали партнерство для розробки ШІ-перехоплювача дронів

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Українська компанія Odd Systems оголосила про стратегічне партнерство з данським оборонним концерном Terma Group для спільної роботи над недорогим перехоплювачем дронів на базі штучного інтелекту.

У пресрелізі української компанії акцентували, що ключова складність дронів-перехоплювачів полягає у комбінації виявлення, відстеження та перехоплення ворожого БПЛА іншим автономним засобом.

При цьому типи російських дронів, яким потрібно протидіяти, сильно відрізняються: від FPV та тактичних коптерів типу Mavic до операційних безпілотників з нерухомим крилом типу Zala та ударних дронів дальнього радіусу дії типу Shahed.

"Terma та Odd Systems об’єднають свої існуючі рішення, одночасно розробляючи комплекс продуктів для протидії цим та іншим повітряним загрозам", – зауважили в Odd Systems.

Odd Systems – це оборонна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Києві, спеціалізується на розробці та виробництві тепловізійних камер та FPV-дронів.

Вона постачає платформу повітряного перехоплювача FPV Горська-12, а також ударні FPV-платформи "Стус-7" та "Лупиніс-10". Компанія також розробила та виготовляє в Україні тепловізійні камери для FPV-дронів Kurbas-256 та Kurbas-640.

Terma A/S – найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції як цивільного, так і військового призначення для оборони та безпеки. Компанія пропонує радарні системи, авіоніку та космічну електроніку. Водночас у Defense Express нагадали, що компанія є постачальником компонентів до F-35.

Нещодавно директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов заявив, що АОЗ законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів.