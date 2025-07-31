В одній із бригад ЗСУ викрили розкрадання коштів на закупівлі дронів

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На Київщині викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлі бойових дронів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку", – повідомили в СБУ.

Зазначається, що для реалізації оборудки начфін бригади уклав декілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля. Лише за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 млн грн.

У СБУ зауважили, що за ці гроші можна було придбати ще декілька оптових партій розвідувальних БпЛА для потреб українських воїнів у режимі 24/7.

"Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розкрадання державних коштів. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує оборудку", – додали у Службі безпеки.

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Схему розкрадання оборонних коштів ліквідували військова контррозвідка Служби безпеки та БЕБ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування Сухопутних військ.

До слова, недавно посадовця Міноборони викрили на розкраданні бюджетних коштів на ремонті БТР.