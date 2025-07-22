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ГУР показало "начинку" нового російського дрона для пошуку та перевантаження української ППО

ГУР показало начинку нового російського дрона для пошуку та перевантаження української ППО
Євгенія Губіна Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
22 липня, 10:05
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ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опублікувало складові нового БпЛА, який зараз використовується рф як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг, йдеться в повідомленні управління.

За інформацією ГУР, апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("гєрань-2"), але значно менший. В управлінні стверджують, що всі складові та блоки китайського походження.

БПЛА ЦБТС.611000 (зразок №1)

War&Sanctions

"Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА", – сказано в повідомленні.

БПЛА ЦБТС.611000 (зразок №2)

War&Sanctions

У ГУР нагадали, що в жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та рф з метою недопущення її використання у військових цілях. Проте в управлінні зазначили, що в 2023 році у рф презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки – той який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

"Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power", – додали в ГУР.

Тут зауважили, що БпЛА також оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

В управлінні пояснили, що цей пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

У ГУР нагадали, що двигуни DLE раніше вже використовувались рф в БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 ("гєрань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.

До слова, недавно начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.

Дрони Зброя БПЛА Росія ГУР
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