ГУР показало "начинку" нового російського дрона для пошуку та перевантаження української ППО

ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опублікувало складові нового БпЛА, який зараз використовується рф як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг, йдеться в повідомленні управління.

За інформацією ГУР, апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("гєрань-2"), але значно менший. В управлінні стверджують, що всі складові та блоки китайського походження.

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БПЛА ЦБТС.611000 (зразок №1)

War&Sanctions

"Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА", – сказано в повідомленні.

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БПЛА ЦБТС.611000 (зразок №2)

War&Sanctions

У ГУР нагадали, що в жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та рф з метою недопущення її використання у військових цілях. Проте в управлінні зазначили, що в 2023 році у рф презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки – той який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

"Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power", – додали в ГУР.

Тут зауважили, що БпЛА також оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

В управлінні пояснили, що цей пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

У ГУР нагадали, що двигуни DLE раніше вже використовувались рф в БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 ("гєрань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.

До слова, недавно начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.