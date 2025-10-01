Російські "шахеди" тепер обладнані нічною камерою та можуть атакувати рухомі цілі

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На Чернігівщині зафіксовано застосування модернізованих російських "шахедів", які з нічною камерою влаштували полювання на рухомий український залізничний ешелон. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на російський пропагандистський телеграм-канал.

Пропагандисти оприлюднили відео, де група "шахедів" під управлінням російських операторів завдала удару по українському залізничному ешелону, що перевозив цистерни з паливом на відстані близько 150–200 кілометрів від українського державного кордону.

Перший дрон влучив у локомотив, що призвело до зупинки складу. Наступні безпілотники почали уражати платформи та цистерни. Під час атаки "шахеди" зіткнулися з українськими гелікоптерами протиповітряної оборони, однак, за даними ворога, дрони змогли уникнути збиття, вірогідно, через наявність камер. Росіяни також заявили про удар по резервуарах із паливно-мастильними матеріалами поблизу міста Бобровиця Чернігівської області.

Вперше використання "шахедів" з оптичною системою та радіокеруванням було зафіксовано у червні 2025 року на Сумщині, коли українські військові збили один із таких апаратів. Тоді фахівці з ГУР МО підтвердили іранське походження дрона за матеріалами корпусу та електронними компонентами. Серед уламків виявили мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, здатний обробляти відео та виконувати пошук цілей за завантаженими моделями.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Уламки модернізованого дрона Shahed, збитого в червні цього року

ГУР МО/єРадар/Мілітарний

Однак, як пише "Мілітарний", на оприлюднених кадрах останньої атаки видно, що дрони перебували під прямим управлінням операторів. Це свідчить про те, що неподалік від дронів використовувалися наземні або повітряні ретранслятори для підтримки зв’язку.

За даними видання, в одному з документів російсько-іранського співробітництва, датованих 2022 роком, згадувалася модель Shahed-236 із системою оптичного наведення та можливістю роботи як в автономному режимі з дальністю понад 1000 км, так і під керуванням оператора в радіусі до 220 км. З усього цього можна зробити висновок, що в атаці на залізничний ешелон та резервуари з ПММ були застосовані саме дрони Shahed-236 або їхні модифікації.

Принцип роботи нового ударного дрона Shahed-236 Мілітарний

В російсько-іранській документації також згадувалась орієнтовна вартість одного такого апарата, яка оцінювалася приблизно у $900 тисяч, що значно перевищує ціну попередньої моделі Shahed-136, яка у 2022 році коштувала близько $193 тисяч.