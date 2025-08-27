Росія використовує БРІКС для вербування жінок з бідних країн на виробництво дронів в "Алабузі"

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія активізувала вербування жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки для роботи на підприємствах у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Основна мета — залучення працівниць до виробництва ударних безпілотників, які використовуються у війні проти України.

У рамках програми "Алабуга Старт" у 2024 році були залучені жінки з 44 країн, зокрема з Мозамбіку, Колумбії, Малі та Шрі-Ланки. У 2025 році планується розширення до 77 країн.

У Південно-Африканській Республіці для вербування використовувалися структури БРІКС, зокрема Жіночий діловий альянс, який підписав угоду про пошук 5,6 тис. працівників для "Алабуги". Оголошення про вакансії поширювалися через студентську комісію БРІКС та популярних блогерів у Instagram і TikTok.

Жінкам обіцяють високу зарплату та кар’єрні перспективи, однак не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві дронів. Зафіксовано випадки, коли африканських жінок заманювали обіцянками стажування в готельному бізнесі, а після прибуття змушували працювати в нелюдських умовах за нижчу оплату. Інтерпол розпочав розслідування в Ботсвані щодо підозри у торгівлі людьми, а в Аргентині подано позов проти осіб, які рекламували програму.

Росія планує розширити житлову інфраструктуру "Алабуги" до 41 тис. осіб і вже понад 90 % учасників програми "Алабуга Старт" працюють у цьому секторі. Все це свідчить про плани ще більш масштабного виробництва дронів.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ детально показали підприємство в "Алабузі", де складають і тестують ударні дрони "Герань-2" (Shahed-136), які росія використовує для атак на українську інфраструктуру.