В росії розробили безпілотний бойовий катер на оптоволокні

На Чорному морі росіяни проводять випробування нового безпілотного бойового катера, розробленого компанією "Ушкуйник". Про це пише російський телеграм-канал "Беспилот"

Судно оснащене системою управління через оптоволоконний кабель, який одразу після спуску тоне та лягає на дно завдяки власній вазі та захисній конструкції.

За словами розробників, бойові випробування безпілотника планують провести у вересні. Катер може використовуватися у кількох ролях: як ударний дрон-камікадзе або як плавуча платформа для запуску FPV-дронів.

Дрони, що запускаються з борта, керуються по радіоканалу, тоді як оптоволоконний зв’язок забезпечує стабільне управління самим катером з берега. Повідомляється, що проєкт створювався з урахуванням специфіки бойових дій у Чорному морі.

До слова, раніше повідомлялося, що морський дрон ГУР прорвався до бухти Новоросійська, де вибухнув і ліквідував одразу п’ятьох елітних російських підводників-диверсантів.