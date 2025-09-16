На навчаннях "Запад-2025" розгорнули російські аналоги Starlink

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Під час спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" були розгорнуті нові російські термінали супутникового зв’язку – "Квадрат" і "Спринт". Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відповідні фотографії, які демонструють використання обладнання для забезпечення зв’язку між підрозділами регіонального угруповання військ.

Як пише "Мілітарний", станція "Спринт", згідно з візуальними ознаками, ймовірно є станцією "Спирит-030", яка надійшла до російської армії в червні 2025 року. Вперше її зафіксували на озброєнні 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Пристрій має компактні розміри, розкладну антену та транспортується у невеликому кейсі. Його призначення – забезпечення стійкого зв’язку для командних пунктів.

Російська станція супутникового зв’язку "Спирит-030"

Термінал "Квадрат" візуально нагадує збільшений аналог американської системи Starlink. Він орієнтований на передачу великих обсягів даних у межах полку або дивізії. Система підтримує різні канали комунікації, включно із захищеною електронною поштою та відеоконференцзв’язком.

Російська станція супутникового зв’язку "Квадрат"

Технічні характеристики обох терміналів офіційно не розкриваються, однак відомо, що вони працюють у різних частотних діапазонах.

Нагадаємо, що зранку 15 вересня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив про збій в роботі супутникового інтернету Starlink по всій лінії фронту.