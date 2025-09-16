На навчаннях "Запад-2025" розгорнули російські аналоги Starlink

Під час спільних російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" були розгорнуті нові російські термінали супутникового зв’язку – "Квадрат" і "Спринт". Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відповідні фотографії, які демонструють використання обладнання для забезпечення зв’язку між підрозділами регіонального угруповання військ.
Як пише "Мілітарний", станція "Спринт", згідно з візуальними ознаками, ймовірно є станцією "Спирит-030", яка надійшла до російської армії в червні 2025 року. Вперше її зафіксували на озброєнні 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії. Пристрій має компактні розміри, розкладну антену та транспортується у невеликому кейсі. Його призначення – забезпечення стійкого зв’язку для командних пунктів.
Термінал "Квадрат" візуально нагадує збільшений аналог американської системи Starlink. Він орієнтований на передачу великих обсягів даних у межах полку або дивізії. Система підтримує різні канали комунікації, включно із захищеною електронною поштою та відеоконференцзв’язком.
Технічні характеристики обох терміналів офіційно не розкриваються, однак відомо, що вони працюють у різних частотних діапазонах.
Нагадаємо, що зранку 15 вересня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив про збій в роботі супутникового інтернету Starlink по всій лінії фронту.