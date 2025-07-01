Росіяни почали використовувати нові FPV-дрони з сонячними батареями

Росіяни почали застосовувати FPV-дрони із сонячними батареями на фронті. Про це написав фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він опублікував фото дрона-камікадзе, на якому сонячна батарея змонтована на раму і складається з двох розкладних частин. За словами "Флеша", це вже не перший дрон оснащений сонячними батареями, який був помічений на фронті.

Фахівець зазначив, що така батарея не зможе забезпечити живлення дрона під час польоту, але відкриває можливість оператору FPV-дрона працювати із засідок, вичікуючи ціль.

Зазначимо, нещодавно українські оборонці зафіксували перше застосування нових російських дронів-камікадзе "Чєрніка" по Харкову. Це масовий і простий у використанні безпілотник, який у найновішій версії може наносити ураження по цілям на глибині у 100 кілометрів.

А Головне управління розвідки розкрило начинку нового іранського "Шахеду" з ШІ та американським комп’ютером. Цей безпілотник з системою наведення раніше збили на Сумщині.