ГУР: росіяни планують у 2025-му виробити 57 сучасних літаків та майже 2500 ракет

На 2025 рік росіяни запланували випуск 57 одиниць сучасних літаків, серед яких Су-57, Су-35, Су-34 і Су-30. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу".

"Крім того, близько 1100 нових БТР-3, БТР-82А, артилерійські системи – 365 одиниць теж нові, не модернізовані. Водночас модернізація і відновлення озброєння та військової техніки – це тисячі одиниць озброєння, яке використовує Російська Федерація", – додав він, говорячи про плани ворога щодо випуску нових типів озброєння на цей рік.

Водночас Вадим Скібіцький звернув увагу, що і Україна, і росія сьогодні зосереджують значну увагу на випуску тих видів озброєння, які є ефективними на полі бою. Мова про безпілотні системи, FPV-дрони, різні ракетні системи. За словами заступника начальника ГУР, ворог теж намагається наростити це озброєння.

"У 2025 році агресор запланував випуск майже 2,5 тис. так званих високоточних ракет різного класу. До них належать крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинджал" та інші. Росія має намір збільшувати виробництво", – зауважив він.

За даними Вадима Скібіцького, помічено також суттєве зростання випуску безпілотних літальних апаратів, насамперед таких як "Герань", "Гарпія" та FPV-дрони.

Раніше представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що рф наразі має технічну можливість щомісяця виготовляти до 2700 одиниць ударних безпілотників типу "Шахед".

Між тим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Силах оборони триває робота над створенням ешелонованої системи протидії дронам типу "Шахед".