Ворог переробив ударний БПЛА "Молнія" на дрон-матку – Флеш

Ворожий ударний безпілотник-камікадзе "Молнія" був перероблений на дрон-матку, яка здатна перевозити інші БПЛА типу FPV. Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що в цій версії бойової частини стоять посилені акумулятори, які забезпечують більший радіус польоту дрона. А FPV-безпілотники розміщуються на спеціальній стійці.

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Також експерт наголосив, що в українських спеціалістів та росіян різний підхід до БПЛА, їхніх типів та способів використання.

"Що відрізняє нас у плані БПЛА від противника. У нас десятки типів бортів найрізноманітнішого призначення. У них базовий дипстрайк "Шахед" і базове масове дешеве крило "Молнія". І з тим, і з іншим вони проводять експерименти щодо призначення, управління та застосування", — зауважив Флеш.

