ГУР: росія виробляє близько 170 "Шахедів" на день та хоче збільшувати темпи

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У росії виробництво "Шахедів" та імітаторів цього безпілотника станом на травень 2025 року досягло близько 170 одиниць на день. До кінця року показник планують збільшити до 190 дронів на добу. Про це "Оборонці" повідомили в Головному управлінні розвідки.

Водночас змінюється не лише кількість цих ударних дронів, а й технології БПЛА. Комплектації "Шахеда" у 2022 році та 2025-му суттєво відрізняються. У ГУР розповіли, що лише за останній рік у конструкцію дрона внесли кілька ключових змін.

Одна з них – це суттєва модифікація бойових частин. Окрім стандартної фугасної та осколково-фугасної, "Шахеди" тепер можуть оснащувати комбінованими кумулятивно-осколково-фугасними, а також кумулятивно-осколково-фугасно-запалювальними. Тобто різні типи бойових частин підбирають під конкретні цілі для більшої шкоди.

По-друге, у БПЛА зросла маса вибухівки – із 50 до 90 кг. Третє – деякі безпілотники тепер оснащують терміналами Starlink. Це дає змогу керувати дронами у режимі реального часу.

Крім того, недавно іноземні журналісти повідомили про можливість підключати "Шахеди" до української мобільної мережі. The Economist написав, буцімто завдяки українським SIM-картам російські дрони керуються через Telegram-ботів. Але невдовзі український спеціаліст з військових радіотехнологій Сергій Флеш спростував цю інформацію.

Еволюціонує на "Шахедах" і технологія протидії засобам РЕБ. Ворог почав захищати свої приймачі сигналів спеціальними CRPA-антенами – вони здатні ігнорувати фальшивий сигнал супутника.

Як відомо, росія отримала перші сотні "Шахедів" з Ірану ще у 2022 році. Влітку 2023 року рф почала самостійно виробляти такі дрони. Завод облаштували на відстані 1200 км від лінію фронту – в спеціальній економічній зоні "Алабуга", в місті Єлабуга. Тут виробляють локалізований варіант іранського дрона – безпілотники під назвою "Герань-2".

Детальніше про це – у статті "Оборонки" під назвою "Чи буде 1000 "Шахедів" за ніч? Як Росія нарощує виробництво дронів-камікадзе та удари по українських містах".