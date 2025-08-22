У ПАР розслідують вербування жінок для збирання "Шахедів" у росії – Bloomberg

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Південно-Африканській республіці (ПАР) розслідують інформацію про те, що росія вербує молодих африканських жінок для збирання "Шахедів". Про це пише Bloomberg.

"Уряд ПАР розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під хибним приводом", – зазначили у МЗС Південно-Африканської Республіки.

У січні цього року Студентська комісія БРІКС у ПАР опублікувала оголошення про вакансії в Алабузі, доступні для жінок віком від 18 до 22 років. Також їх почали рекламувати інфлюенсери Instagram та TikTok з ПАР.

Їм обіцяли роботу на будівництві та готельному бізнесі. Однак щонайменше три організації, зокрема Інститут науки та міжнародної безпеки, звинуватили економічну зону "Алабуга" в обмані, примушуючи африканських жінок збирати дрони-камікадзе Shahed-136.

Тепер у Преторії можуть викликати дипломатичних представників росії для відповіді на звинувачення. Однак поки що ніякої публічної заяви щодо цього зроблено не було.

" Уряд Південної Африки досі не знайшов жодних точних доказів того, що пропозиції роботи в Росії не відповідають заявленій меті. Однак уряд зазначив про ймовірне вербування молоді компанією " Алабуга " , — додали в МЗС країни.

Раніше росіяни детально показали завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі. Він містить виробничі цехи, тестову зону та інші приміщення. На заводі працюють, переважно, студенти.