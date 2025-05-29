"Дань-М": росія атакувала Україну новим дроном, він розвиває швидкість до 750 км/год

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Вранці 29 травня росія атакувала Україну новим типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Безпілотники були запущені групою з Криму. Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку рф переробила на ударний БПЛА.

"Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БПЛА "СТРИЖ", але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет і ударних БПЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість даних БПЛА у них велика", – зазначив фахівець.

Він також зауважив, що в оригіналі мішень має червоний колір, але в даному випадку колір її корпусу змінили.

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"Дань-М"

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Також "Флеш" уточнив, що час польоту цього БПЛА становить 25-40 хвилин, швидкість – 400-750 км/год, а висота польоту – до 9 км.

Недавно спеціаліст також повідомляв, що росіяни почали використовувати дрон зі ШІ, який долає 100 км для атаки України. Його особливість у наявності бензинового двигуна.