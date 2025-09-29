Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Зеленський: росіяни могли застосовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів

Зеленський: росіяни могли застосовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
29 вересня, 15:53
0

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни могли використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів. Про це він повідомив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, пише "Укрінформ".

"З’являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, що спричинили серйозні перебої в Північній Європі", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, якщо танкери, які використовує росія, служать платформами для дронів, то вони не повинні мати права вільно працювати в Балтійському морі.

"Це де-факто військова діяльність Росії проти європейських країн. Тож Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захищати себе",наголосив глава держави.

Нагадаємо, що в небі Данії помітили невідомі дрони 23 та 25 вересня, через що тимчасово закривали аеропорти Копенгагена й Ольборга. 27 вересня у країні знову зафіксували невстановлені БПЛА.

Подібні випадки траплялися також у Швеції, Норвегії та Німеччині.

Україна Морські технології НАТО Росія
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень