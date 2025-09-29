Зеленський: росіяни могли застосовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни могли використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів. Про це він повідомив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, пише "Укрінформ".

"З’являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів – тих самих, що спричинили серйозні перебої в Північній Європі", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, якщо танкери, які використовує росія, служать платформами для дронів, то вони не повинні мати права вільно працювати в Балтійському морі.

"Це де-факто військова діяльність Росії проти європейських країн. Тож Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захищати себе", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що в небі Данії помітили невідомі дрони 23 та 25 вересня, через що тимчасово закривали аеропорти Копенгагена й Ольборга. 27 вересня у країні знову зафіксували невстановлені БПЛА.

Подібні випадки траплялися також у Швеції, Норвегії та Німеччині.