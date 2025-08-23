Росія планує виготовляти щомісяця понад 6000 "шахедів" – CNN

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Росія має намір збільшити обсяги виробництва ударних безпілотників Shahed-136 (Герань) до понад 6 тисяч одиниць на місяць. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в українській розвідці.

За даними розвідки, вартість одного "шахеда" для рф знизилася з приблизно $200 тисяч у 2022 році до близько $70 тисяч у 2025-му. Це стало можливим завдяки запуску місцевого масштабного виробництва на заводі "Алабуга" в Татарстані. Водночас Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінює вартість цього російського дрона у межах $20-50 тисяч за одиницю.

CNN зазначає, що порівняно з вартістю перехоплювача ракет класу "земля-повітря", яка може перевищувати $3 мільйони, дрони Shahed є в рази дешевшими. Це дозволяє росії активізувати нічні атаки та проводити масштабні обстріли частіше. Якщо на початку війни такі удари відбувалися приблизно раз на місяць, то нині, за оцінками CSIS, інтервал між ними скоротився до восьми днів.

Експерти наголошують, що для росії не критично, чи кожен дрон досягає цілі. Основна мета — створити психологічний тиск на цивільне населення та перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Окрім того, що росія масово виробляє "шахеди", вона також їх часто модернізує. Наприклад, нещодавно стало відомо, що в цих дронах встановлюються відеокамери, а також росіяни навчились використовувати "шахеди" для мінування територій протитанковими мінами.