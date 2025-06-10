Буданов: росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво "Шахедів"

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Росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво "Шахедів" на території КНДР. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

"[Існують] домовленості про початок створення потужностей для виробництва БПЛА типу "Гарпія" та "Герань" [російська версія іранських дронів Shahed-136] на території Північної Кореї", – повідомив він.

Начальник ГУР переконаний, що це "призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною Кореєю і Південною Кореєю". Водночас Кирило Буданов додав, що поки росія та Північна Корея лише домовилися про початок організації цього виробництва.

Нагадаємо, що росія отримала перші сотні "Шахедів" з Ірану в 2022 році. Влітку 2023 року агресор почав самостійно виробляти ці дрони. Підприємство облаштували на відстані 1200 км від лінію фронту – в спеціальній економічній зоні "Алабуга", в місті Єлабуга.

За оцінками ГУР, станом на травень 2025 року виробництво "Шахедів" та імітаторів цього безпілотника в росії досягло близько 170 одиниць на день. До кінця року показник мають намір збільшити до 190 дронів на добу.