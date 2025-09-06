Українська правда   /   Межа
ГУР: росія здатна виробляти до 2700 "Шахедів" щомісяця

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
6 вересня, 14:08
0

Російська федерація наразі має технічну можливість щомісяця виготовляти до 2700 одиниць ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE. Йдеться саме про модифікацію з бойовою частиною. Окремо ще виробляється значна кількість дронів-обманок, які не мають бойового заряду.

За словами Юсова, ці дрони сотнями застосовуються росією у комбінованих атаках разом із ракетами і такі масовані удари створюють серйозне навантаження на українські системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він також наголосив, що це є викликом не лише для України, а й для міжнародних партнерів, які допомагають захищати українське небо.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Силах оборони триває робота над створенням ешелонованої системи протидії дронам типу "Шахед". Зокрема, формуються нові екіпажі, готуються оператори-винищувачі, а також забезпечується їхня робота ефективними засобами ураження та радіолокаційними станціями.

Україна Дрони Війна Росія
