ГУР: росія здатна виробляти до 2700 "Шахедів" щомісяця

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Російська федерація наразі має технічну можливість щомісяця виготовляти до 2700 одиниць ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE. Йдеться саме про модифікацію з бойовою частиною. Окремо ще виробляється значна кількість дронів-обманок, які не мають бойового заряду.

За словами Юсова, ці дрони сотнями застосовуються росією у комбінованих атаках разом із ракетами і такі масовані удари створюють серйозне навантаження на українські системи протиповітряної та протиракетної оборони. Він також наголосив, що це є викликом не лише для України, а й для міжнародних партнерів, які допомагають захищати українське небо.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Силах оборони триває робота над створенням ешелонованої системи протидії дронам типу "Шахед". Зокрема, формуються нові екіпажі, готуються оператори-винищувачі, а також забезпечується їхня робота ефективними засобами ураження та радіолокаційними станціями.