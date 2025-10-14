Розвідка Південної Кореї: росіяни, схоже, допомогли КНДР у розробці міжконтинентальної ракети

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

КНДР, ймовірно, отримала технологічну допомогу від росіян у розробці нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), яку вперше продемонстрували під час нещодавнього військового параду. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS) Південної Кореї генерал Чін Йон Сун, пише видання Yonhap.

Йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-20, яку в КНДР назвали "найпотужнішою системою стратегічної ядерної зброї".

Конструкція транспортно-монтажної пускової установки для ракети Hwasong-20 відрізняється від попередньої ракети Hwasong-19, яку вперше показали в жовтні минулого року. Це і стало підставою вважати, що країна могла отримати підтримку від росії в розробці.

"Я вважаю, що існує достатня ймовірність", – сказав генерал Чін Йон Сун на парламентському аудиторському засіданні, відповідаючи на запитання про таку можливість.

Крім ракети в КНДР на параді показали цілий ряд озброєнь – від нової гіперзвукової ракети й до апаратів для запуску кількох ударних безпілотників.

При цьому на запитання про можливості військових реагувати на запуск гіперзвукової ракети, Чін сказав, що "точність перехоплення може дещо знизитися, але їх можна перехопити". Він також визнав, що Південна Корея занепокоєна розробкою нових видів зброї в КНДР, а військові готуються до реагування на це.

Чін заявив, що для нових систем озброєння необхідна додаткова технологічна перевірка. Для цього, за його словами, військові прагнуть використовувати комерційні супутники для посилення можливостей спостереження.

"Я вважаю важливим отримувати інформацію за короткий час і багаторазово, використовуючи не лише військові розвідувальні супутники, а й цивільні . Ми наполягаємо на цьому" , – сказав Чін .

За даними Yonhap, Південна Корея запустила свій перший супутник-шпигун у грудні 2023 року. Він оснащений електрооптичними та інфрачервоними датчиками, здатними отримувати детальні зображення. Відтоді країна запустила ще три супутники з датчиками із синтезованою апертурою (SAR), які збирають дані незалежно від погодних умов. А ще один супутник з датчиками SAR планується запустити цього року.

Після того, як усі п'ять супутників будуть виведені на орбіту, очікується, що країна зможе спостерігати за КНДР кожні дві години.

Раніше повідомлялось, що КНДР показала "винищувачі танків" на базі пікапів, які вже застосовували проти України. Їх представили на виставці "Оборонний розвиток 2025" у Пхеньяні.