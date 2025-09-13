Росія пропонує Туреччині викупити назад комплекси С-400, які продала у 2017 році

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Росія звернулася до Туреччини з пропозицією повернути два зенітно-ракетні комплекси С-400, які Анкара придбала у 2017 році за $2,5 млрд та отримала у 2019-му. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на турецьке видання Nefes.

Причиною ініціативи називають дефіцит таких систем у російських запасах та зростання попиту на них з боку третіх країн. У Туреччині комплекси не були інтегровані в структури НАТО, а термін зберігання їхніх ракет уже досяг половини встановленого ресурсу. Крім того, вони потребують технічного обслуговування, що створює додаткові витрати для турецької сторони.

Анкара паралельно розвиває власну систему протиповітряної оборони "Çelik Kubbe" (Сталевий купол), що зменшує залежність від російських технологій. Також Туреччина прагне домогтися скасування американських санкцій, запроваджених за законом CAATSA після закупівлі С-400. Санкції призвели до виключення країни з програми винищувачів F-35.

Москва зацікавлена у швидкому поповненні запасів С-400, оскільки втрати на фронті та зовнішній попит створюють дефіцит. У резерві немає готових комплексів, окрім тих, що вже експлуатуються.

Офіційної відповіді від Туреччини поки немає, однак джерела повідомляють про позитивне ставлення до пропозиції.

Як пише "Мілітарний", раніше Росія вже переносила терміни передачі останніх С-400 Індії через власні потреби, змістивши їх на 2026–2027 роки.

До слова, українські Сили оборони останнім часом активно знищують російські системи ППО, в тому числі С-400. Нещодавно бійцям ГУР МО України вдалося уразити в Криму російську РЛС зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400. Пізніше спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив нові об’єкти ППО РФ у Криму, серед яких також був РЛС зі складу ЗРК С-400.