У 500 російських школах дітей навчають керувати дронами – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російська влада активно впроваджує навчання дітей і молоді з експлуатації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у межах освітньої системи. За даними розвідки, такі заняття вже проводяться у понад 500 школах та 30 коледжах росії, де створено спеціалізовані центри практичної підготовки.

Для реалізації програми було підготовлено понад 2,5 тисячі викладачів, які пройшли відповідне навчання. Ці заходи є частиною ініціативи, оголошеної міністром освіти і науки росії Валерієм Фальковим у травні 2024 року. Згідно з планом, до 2030 року країна має намір підготувати один мільйон фахівців з управління БПЛА.

12 червня 2025 року російський президент Путін заявив про створення окремого підрозділу безпілотних сил у складі збройних сил рф. Британська розвідка розцінює це як підтвердження зростаючої ролі дронів у російсько-українській війні та прагнення росії розширити свої технічні можливості у цій сфері.

Британські фахівці також вказують на системне включення військових технологій у освітні процеси, що, на їхню думку, свідчить про довгострокову стратегію мілітаризації молоді в росії.