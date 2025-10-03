Ворог щотижня глушить британські військові супутники – Космічне командування

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Космічному командуванні Великої Британії заявили, що росія регулярно намагається глушити британські військові супутники. Про це пише Bloomberg.

Генерал-майор Пол Тедман зауважив, що російські війська активно намагаються зірвати військову діяльність Великої Британії, причому роблять це "щотижня" та уважно стежать за космічними ресурсами країни.

"Ми бачимо, як росіяни досить постійно глушать наші супутники", – сказав він.

У Великої Британії є приблизно шість спеціалізованих військових супутників для зв'язку та спостереження, які, за словами генерал-майора, оснащені технологією боротьби з глушінням.

"У них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію", — додав Пол Тедман.

При цьому у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що росія стежила за двома супутниками Intelsat, які використовувалися німецькими військовими.

"Вони можуть глушити, засліплювати, маніпулювати або кінетично порушувати роботу супутників", – заявив він на космічній конференції в Берліні.

Раніше, Пентагон розпочав розгортання нової супутникової мережі для системи Golden Dome.