Буданов: росія хоче витратити близько $1,1 трлн на переозброєння до 2036 року

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Близько $1,1 трлн планує витратити росія на переозброєння до 2036 року. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на панельній дискусії під час щорічної наради послів України "Розвідка, безпека, дипломатія: спільна стратегія перемоги", повідомили в управлінні.

Тут підкреслили, що йдеться про наймасштабнішу програму озброєння рф із часів розпаду радянського союзу.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства рф для готовності до майбутньої масштабної війни", – зазначив Кирило Буданов.

У ГУР додали, що в межах військової реформи в рф уже створено два нові військові округи – московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили: ПВК "вагнер" та "африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу", – зауважив Кирило Буданов.

За інформацією управління, росіяни також намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім – російська федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", – наголосив начальник ГУР.

За оприлюдненими навесні даними незалежного міжнародного інституту SIPRI, військові витрати росії за підсумками минулого року досягли $149 млрд. Порівняно з попереднім роком цей показник збільшився на 38%.