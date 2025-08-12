Росія використовує чотири модифікації "шахедів" для атак на Україну

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Російська армія застосовує проти України чотири основні модифікації ударних безпілотників, створених на базі іранського Shahed-136. Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, зазначивши, що Україна веде окремий облік типів дронів, які використовує РФ.

До переліку входить оригінальний Shahed-136 — одноразовий дрон з дальністю до 2 000 км, швидкістю 180 км/год і бойовою частиною 50 кг. Він оснащений CRPA-антеною та передає телеметрію через LTE. Модифікації включають зміну кольору, оновлення бойової частини та систем зв’язку.

Герань-2 — російський аналог Shahed-136, вироблений в Алабузі. Має схожі характеристики, але використовує російські компоненти, зокрема антену "Комета". Дрон адаптований до зимових умов і має модернізований двигун.

Гарпія-А1 , створена в Іжевську, має меншу дальність — до 1 500 км, але може нести до 90 кг вибухівки. Оснащується тепловізором з ШІ-наведенням і касетами ПТМ-3 для мінування.

Гербера — мультифункціональний дрон з дальністю 450 км і швидкістю 160 км/год. Використовується як ударний та розвідувальний дрон або як ретранслятор чи обманка. Має GNSS або CRPA-антену, а у розвідверсії – mesh-модем та відеокамеру.

За даними ГУР, станом на травень 2025 року виробництво "шахедів" в росії досягло близько 170 одиниць на день. До кінця року цей показник планують збільшити до 190 дронів на добу.