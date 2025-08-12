Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр
Підтримати УП
Межа Оборонка

Росія використовує чотири модифікації "шахедів" для атак на Україну

Росія використовує чотири модифікації шахедів для атак на Україну
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
12 серпня, 19:21
0

Російська армія застосовує проти України чотири основні модифікації ударних безпілотників, створених на базі іранського Shahed-136. Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, зазначивши, що Україна веде окремий облік типів дронів, які використовує РФ.

До переліку входить оригінальний Shahed-136 — одноразовий дрон з дальністю до 2 000 км, швидкістю 180 км/год і бойовою частиною 50 кг. Він оснащений CRPA-антеною та передає телеметрію через LTE. Модифікації включають зміну кольору, оновлення бойової частини та систем зв’язку.

Герань-2 — російський аналог Shahed-136, вироблений в Алабузі. Має схожі характеристики, але використовує російські компоненти, зокрема антену "Комета". Дрон адаптований до зимових умов і має модернізований двигун.

Гарпія-А1, створена в Іжевську, має меншу дальність — до 1 500 км, але може нести до 90 кг вибухівки. Оснащується тепловізором з ШІ-наведенням і касетами ПТМ-3 для мінування.

Гербера — мультифункціональний дрон з дальністю 450 км і швидкістю 160 км/год. Використовується як ударний та розвідувальний дрон або як ретранслятор чи обманка. Має GNSS або CRPA-антену, а у розвідверсії – mesh-модем та відеокамеру.

За даними ГУР, станом на травень 2025 року виробництво "шахедів" в росії досягло близько 170 одиниць на день. До кінця року цей показник планують збільшити до 190 дронів на добу.

Бойові дрони Росія Shahed 136 Герань-2
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні