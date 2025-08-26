Саперам на Київщині допомагатиме роботизований пес, який може виконувати складні маневри

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Саперам на Київщині допомагатиме собака-робот, розроблений для ефективної та безпечної підтримки операцій з розмінування. Він розпочав службу у піротехнічному підрозділі Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Про це йдеться в повідомленні центру у Facebook.

"Це не просто механічний помічник, а мобільна платформа нового покоління, що поєднує робототехніку, системи комп’ютерного зору та інтелектуальне управління рухом", – сказано в повідомленні.

Роботизований помічник оснащений фронтальною камерою з високою роздільною здатністю. Він передає чіткі зображення в реальному часі, дозволяючи саперам дистанційно оцінювати обстановку.

Роботизований пес

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Зазначається, що багатоступенева система приводі забезпечує йому виконання складних маневрів: від стрибків і присідань до пересування на двох ногах. Оптимізована енергосистема дозволяє розвивати високу швидкість і працювати тривалий час без підзарядки.

"На відміну від традиційних гусеничних роботів-маніпуляторів, які ефективні лише на відносно рівних ділянках, собака-робот здатний долати урбаністичні та природні бар’єри: сходи, бордюри, кам’янисті відрізки, пісок чи густу траву. Його антропоморфна кінематика забезпечує стабільність і маневровість там, де інша техніка безсила", – зауважили в Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС України.

Тут акцентували, що інтеграція роботизованого "чотирилапого сапера" у процеси розмінування не лише підвищує ефективність операцій, а й суттєво зменшує ризики для саперів.

До слова, недавно в Україні випробували систему з пошуку мін, яка включає дрони зі штучним інтелектом. Тестування провели на озері в Київській області, де залишилися боєприпаси після бойових дій 2022 року.