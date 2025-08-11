Rheinmetall може подвоїти виробництво 155-мм снарядів на новому заводі в Україні

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Одне з найбільших німецьких оборонних підприємств Rheinmetall планує у 2026 році розпочати виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів на заводі, який зараз будується в Україні. Його потужності можуть бути більшими, ніж передбачалося. Про це пише German Aid to Ukraine.

Спершу обсяг виробництва на підприємстві планувався на рівні 150 тисяч артилерійських снарядів на рік. Однак генеральний директор Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt кілька місяців тому казав, що виробництво буде ще раз розширено, а виробничі потужності – "значно збільшені".

Тепер у межах телефонної конференції 7 серпня 2025 року Паппергер заявив, що українські чиновники хочуть подвоїти заплановані виробничі потужності. Таким чином, новий завод зможе щорічно виробляти 300 тисяч 155-мм снарядів, хоча для виходу на такий рівень треба один-два роки.

При цьому Паппергер оголосив, що про понад 300 тисяч снарядів поки не йдеться, оскільки в українського уряду нема на це грошей. Крім того, є проблеми з боку української бюрократії. За словами Арміна Паппергера, він незадоволений швидкістю просування проєкту.

Він навів приклад нового заводу в місті Унтерлюс в землі Нижня Саксонія. Там і в Україні заводи почали будувати майже одночасно, при цьому в Унтерлюсі будівництво зараз завершено, а в Україні – ні.

Раніше Паппергер вже робив подібні заяви щодо української бюрократії, однак одне з джерел German Aid to Ukraine повідомляє, що проблеми з бюрократією в Україні актуальні і для інших компаній. При цьому, за даними видання, вони не настільки великі, щоб серйозно загальмувати будівництво заводу, так що є всі шанси для запуску виробництва вже наступного року.

Раніше стало відомо, що Rheinmetall збирається виробляти БМП, боєприпаси та порохові заряди в Румунії. Також там заплановано створення центру підготовки кадрів.