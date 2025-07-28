Rheinmetall збирається виробляти БМП, боєприпаси та порохові заряди в Румунії

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Німецький концерн Rheinmetall розширює свою присутність у Румунії, розгортаючи у країні нову виробничу мережу. Вона зосередиться на виробництві бойових машин піхоти Lynx, боєприпасів і порохових зарядів. Про це сказано в пресрелізі виробника.

До мережі залучають як власні підприємства концерну, так і румунські компанії. Говорячи про партнерство, концерн називає місцеві компанії Uzina Automecanica Moreni, Interactive Software SRL та MarcTel-SIT.

На підприємстві Rheinmetall Automecanica планується налагодити локальне виробництво бойових машин піхоти Lynx. Воно мінімально залежатиме від зовнішніх постачальників.

Водночас Rheinmetall Munitions Romania виготовлятиме боєприпаси середнього калібру для БМП і систем ППО, а Victoria Explosive Powder – порохові заряди. Rheinmetall надасть технології та експертизу для запуску виробництва на Victoria.

Також у Румунії створюють центр підготовки кадрів – Rheinmetall Excellence Centre. Його обладнають сучасними симуляторами та програмами навчання, щоб забезпечити місцевих фахівців знаннями для обслуговування та розвитку оборонних технологій, зокрема Lynx.

Rheinmetall заявляє, що ініціатива створить сотні робочих місць у сферах виробництва, інженерії та технічного сервісу. Концерн розглядає проєкт як внесок у зміцнення румунської оборонної промисловості та розвиток локальних ланцюгів постачання.

Недавно також повідомлялося, що компанія Rheinmetall розробила нову систему димових гранатометів ROSY VL, здатну забезпечити захист техніки від ударних дронів.