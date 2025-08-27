Rheinmetall відкриває у Німеччині найбільший в Європі завод з виробництва снарядів

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія Rheinmetall AG відкриває найбільший у Європі завод з виробництва снарядів. Про це пише Bloomberg.

Відкриття сталось після невеликої затримки. Rheinmetall розпочала будівництво цього заводу на початку 2024 року. Він мав відкритися наприкінці весни або на початку літа цього року. Пробна експлуатація стартувала у другому кварталі 2025 року. Як очікується, завод матиме потужність до 350 тисяч артилерійських снарядів на рік після повного введення в експлуатацію з 2027 року.

Обсяг інвестицій становитиме близько 500 мільйонів євро (581 мільйон доларів США), на об'єкті буде створено понад 500 робочих місць. Rheinmetall також планує виробляти реактивну артилерію, починаючи з 2026 року.

Нещодавно Rheinmetall завершила ще один великий проєкт у Німеччині – завод у Веце поблизу кордону з Нідерландами, де німецький оборонний підрядник виготовляє секції центрального фюзеляжу для винищувача F-35 компанії Lockheed Martin.

Крім того, у 2026 році планується запустили завод Rheinmetall в Україні, який буде виробляти 155-мм снаряди. Про це раніше заявив гендиректор компанії Армін Паппергер у серпневому дзвінку аналітикам. Також він зазначив, що будівництво "буксує" через бюрократію, не надавши подробиць. Він додав, що Україна хоче подвоїти потужності на заводі, але для цього потрібне додаткове фінансування.