Українська правда   /   Межа
Усі розділи
За підтримки NAUDI
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Оборонка

Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину, яка може знищити до 24 танків за один залп

Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину, яка може знищити до 24 танків за один залп
Андрій Галадей Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.
10 вересня, 16:48
0

Компанії Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину Fuchs JAGM, яка призначена для протидії широкому спектру наземних та повітряних загроз. Про це пише Defence Industry.

Новинка оснащена 24 ракетами AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM) або керованими ракетами AGM-114L HELLFIRE Longbow від Lockheed Martin класу "повітря-земля". Вона може виявляти та вражати до 24 бойових танків або повітряних цілей послідовно без перезаряджання.

Самі ракети JAGM мають дальність польоту до 16 км та оснащені тандемною кумулятивною осколковою бойовою частиною. Для наведення застосовується багаторежимна головка самонаведення, яка поєднує напівактивний лазер і міліметровий радар. Ракети працюють за принципом "вистрілив та забув". Вони можуть уражати цілі в будь-яку погоду.

Носієм ракетної системи слугує Fuchs Evolution, остання версія броньованого транспортного засобу Rheinmetall з колісною формулою 6×6. Платформа пропонує покращений захист, сучасну цифрову архітектуру, вдосконалений силовий агрегат, інтегровану систему діагностики та збільшений салон.

Раніше повідомлялось, що Україна влітку отримала перші бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії. Загалом наша країна отримає 42 одиниці такої та іншої техніки на загальну суму близько 70 мільйонів євро.

Lockheed Martin Військові технології Бойові машини Rheinmetall
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень