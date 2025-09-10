Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину, яка може знищити до 24 танків за один залп

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанії Rheinmetall та Lockheed Martin представили бойову машину Fuchs JAGM, яка призначена для протидії широкому спектру наземних та повітряних загроз. Про це пише Defence Industry.

Новинка оснащена 24 ракетами AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM) або керованими ракетами AGM-114L HELLFIRE Longbow від Lockheed Martin класу "повітря-земля". Вона може виявляти та вражати до 24 бойових танків або повітряних цілей послідовно без перезаряджання.

Самі ракети JAGM мають дальність польоту до 16 км та оснащені тандемною кумулятивною осколковою бойовою частиною. Для наведення застосовується багаторежимна головка самонаведення, яка поєднує напівактивний лазер і міліметровий радар. Ракети працюють за принципом "вистрілив та забув". Вони можуть уражати цілі в будь-яку погоду.

Носієм ракетної системи слугує Fuchs Evolution, остання версія броньованого транспортного засобу Rheinmetall з колісною формулою 6×6. Платформа пропонує покращений захист, сучасну цифрову архітектуру, вдосконалений силовий агрегат, інтегровану систему діагностики та збільшений салон.

Раніше повідомлялось, що Україна влітку отримала перші бронетранспортери Patria 6×6 від Латвії. Загалом наша країна отримає 42 одиниці такої та іншої техніки на загальну суму близько 70 мільйонів євро.