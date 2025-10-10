Rheinmetall постачає Україні нові системи ППО Skyranger 35 на сотні мільйонів євро

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Німецька компанія Rheinmetall в межах нового контракту на сотні мільйонів євро постачає Україні додаткові баштові системи ППО Skyranger 35 на базі танків Leopard 1. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Системи будуть профінансовані державою-членом ЄС коштом заморожених російських активів. Виробництво та інтеграцію систем здійснюватиме італійський підрозділ Rheinmetall.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила. Ми також дякуємо державі ЄС за її підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", – сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

У пресрелізі зазначається, що Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35x228 зі скорострільністю 1000 пострілів за хвилину. Ефективна дальність стрільби становить до 4000 метрів. При цьому снаряди мають функцію повітряного підриву, що дає можливість уражати дрони та інші повітряні цілі.

При цьому у майбутньому на Skyranger 35 також можливе встановлення сучасних керованих ракет.

У вересні 2025 року повідомлялось, що Україна виділила землю для нового заводу Rheinmetall з виробництва снарядів. Він спеціалізуватиметься на виробництві артилерійських снарядів для потреб Сил оборони України.