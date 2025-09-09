Rheinmetall цього року передасть Україні мобільні системи ППО Skyranger

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує у 2025 році поставити Україні мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger, призначені для боротьби з безпілотниками. Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Установку Skyranger можна встановлювати на різні шасі, в тому числі на танки Leopard. За словами Паппергера, кожна система здатна контролювати ділянку площею 16 квадратних кілометрів (4×4 км) та знищувати або нейтралізовувати всі ворожі дрони в межах цієї зони. Він зазначив, що такі комплекси можуть бути корисними для України в умовах поточних бойових дій.

Контракт на постачання, вартість якого становитиме сотні мільйонів євро, планують підписати 10 вересня на міжнародній оборонній виставці Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) у Лондоні.

Голова Rheinmetall також заявив, що Німеччина зможе захистити себе у 2029 році в разі можливої агресії росії, оскільки оборонна промисловість швидко нарощує виробничі потужності. Він відкинув критику міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо затримок у промисловості, але визнав, що певні затримки є в усіх оборонних проєктах.

Паппергер повідомив, що компанія розширює виробничі потужності та планує збільшити штат із нинішніх 40 тис. до 70 тис. працівників протягом трьох років. Разом із персоналом постачальників у проєктах Rheinmetall буде задіяно близько 280 тис. людей. У 2025 році компанія очікує отримати близько 300 тис. заявок на роботу.

З початку повномасштабної війни в Україні акції Rheinmetall зросли приблизно на 1700%. На питання, чи надіється компанія на продовження війни в Україні, Паппергер відповів, що Rheinmetall не зацікавлена у продовженні війни, та наголосив, що особисто він хоче якнайшвидшого її завершення, тому що "люди в Україні страшенно страждають".

Відомо, що після зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у серпні, де обговорювалося можливе завершення війни, вартість акцій Rheinmetall знизилася на 6% за один день.