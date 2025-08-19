Постріл на 4000 м: рекорд українського снайпера підтвердили, але випадок – не поодинокий

Підтверджено інформацію про роботу українського снайпера, який з 4000 метрів на Бахмутському напрямку ліквідував двох російських окупантів. Про подію розповів командир взводу снайперів "Привиди Бахмута" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олександр "Привид" у коментарі YouTube-каналу "Укрінформу".

"Це саме наше угрупування "привидів", яких зараз трошечки більше, ніж раніше, значно більше, встановило цей рекорд", – сказав він.

Водночас командир взводу снайперів зауважив, що його підрозділ регулярно здійснює влучні постріли на такі великі відстані. Це він називає результатом роботи не одного снайпера, а цілої групи.

"Це не поодинокий випадок – постійно є ураження на дистанції до п'яти кілометрів. Ми зараз працюємо в складі групи, це робота не однієї людини, а групи. До складу групи входять люди, які безпосередньо роблять постріли, які займаються коригуванням, які працюють зі штучним інтелектом, які роблять всі прорахування, і люди, які літають і це все фільмують і коригують", – пояснив Олександр "Привид".

Він також додав, що снайперська гвинтівка Snipex Alligator, з якої виконали постріл, має широкі можливості для встановлення рекордів по дальності. Проте без технічних доопрацювань зброї такі рекорди неможливі.

" Тобто, на прикладі гвинтівки Alligator я би рекомендував виробнику акцентувати увагу на цих доробках, звернутися до нас, і ми розкажемо, в чому полягає суть. З певними доопрацюваннями гвинтівка може працювати до п’яти кілометрів ", – сказав Олександр "Привид".

Раніше Telegram-канал "БУТУСОВ ПЛЮС" повідомив, що 14 серпня 2025 року український снайпер з підрозділу "Привид" оновив світовий рекорд, ліквідувавши двох російських військових із дистанції 4000 метрів.