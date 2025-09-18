Українська правда   /   Межа
Через витрати палива реактивні "Шахеди" тримають швидкість до 330 км/год – Флеш

Євгенія Губіна Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
18 вересня, 11:25
У реактивного "Шахеда" немає переваг крім великої швидкості. Він здатен розганятися до 500 км/год, але швидко витрачає паливо та не може далеко залетіти. Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зауважив, що з цієї причини всі реактивні "Шахеди" літають зі швидкістю 280-330 км/год. Але цього їм достатньо, щоб заважати нашим мобільним вогневим групам і зенітним дронам. 

Водночас фахівець показав фото знайденого у полі дрона та зауважив, що цей тип "Шахеда" не схожий на іранські вироби.

"Реактивний "Шахед", який сьогодні (17 вересня – ред.) показав ГУР, дістався нам складно. У цей сезон знайти в полях щось малореально... Це якийсь мікс звичайного "Шахеда" з реактивним. Двигун, звичайно ж, китайський. А бойова частина звичайна "Шахедна", – написав він.

Реактивний "Шахед"

Сергій "Флеш" Бескрестнов

За його словами, кількість реактивних "Шахедів" та їхнє застосування залежатиме тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних "Шахедів".

"Реактивні дрони поки що дорожчі за прості, і росіяни не поспішатимуть переходити на них без необхідності", – зазначив "Флеш".

Напередодні українська розвідка оприлюднила 3D-модель, складові та іноземну компонентну базу російського безпілотника "Гєрань-3" серії "У". БПЛА "Гєрань-3" – аналог іранського реактивного дрона Shahed-238.

За даними ГУР, у БПЛА "Гєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність його застосування – до 1000 км.

Дрони БПЛА Shahed 136
