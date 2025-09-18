Через витрати палива реактивні "Шахеди" тримають швидкість до 330 км/год – Флеш

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

У реактивного "Шахеда" немає переваг крім великої швидкості. Він здатен розганятися до 500 км/год, але швидко витрачає паливо та не може далеко залетіти. Про це заявив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зауважив, що з цієї причини всі реактивні "Шахеди" літають зі швидкістю 280-330 км/год. Але цього їм достатньо, щоб заважати нашим мобільним вогневим групам і зенітним дронам.

Водночас фахівець показав фото знайденого у полі дрона та зауважив, що цей тип "Шахеда" не схожий на іранські вироби.

"Реактивний "Шахед", який сьогодні (17 вересня – ред.) показав ГУР, дістався нам складно. У цей сезон знайти в полях щось малореально... Це якийсь мікс звичайного "Шахеда" з реактивним. Двигун, звичайно ж, китайський. А бойова частина звичайна "Шахедна", – написав він.

Реактивний "Шахед"

Сергій "Флеш" Бескрестнов

За його словами, кількість реактивних "Шахедів" та їхнє застосування залежатиме тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних "Шахедів".

" Реактивні дрони поки що дорожчі за прості, і росіяни не поспішатимуть переходити на них без необхідності ", – зазначив "Флеш".

Напередодні українська розвідка оприлюднила 3D-модель, складові та іноземну компонентну базу російського безпілотника "Гєрань-3" серії "У". БПЛА "Гєрань-3" – аналог іранського реактивного дрона Shahed-238.

За даними ГУР, у БПЛА "Гєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність його застосування – до 1000 км.