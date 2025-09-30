Американська Raytheon уклала контракт на понад $5 млрд на ракети проти роїв БПЛА

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Пентагон оголосив, що компанія Raytheon отримала контракт на понад $5 млрд на постачання армії США ракетної системи Coyote для перехоплення та знищення безпілотних повітряних загроз, включаючи рої дронів. Про це пише Defence Blog.

За даними Міністерства війни США, Raytheon отримала контракт на "ракетну систему Coyote – стаціонарні, мобільні пускові установки ракет Coyote, кінетичні та некінетичні перехоплювачі, а також радіолокаційні системи Ku-діапазону". У Пентагоні наголосили, що за результатами онлайн-запиту була отримана лише одна пропозиція.

У Raytheon зазначають, що система вже перевірена в бою та здатна знищувати широкий спектр загроз, від окремих безпілотників до скоординованих роїв БПЛА.

Ракета Coyote запущена Raytheon

Ракети Coyote доступні як у кінетичному, так і в некінетичному варіантах, що дозволяє операторам вибирати відповідні методи ураження цілі. Кінетичні варіанти перехоплюють БПЛА напряму, тоді як некінетичні системи використовують електромагнітні чи інші способи безконтактного ураження.

