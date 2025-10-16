Якщо Україна отримає ракети Tomahawk, американські підрядники допоможуть з їхнім використанням – FT

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Якщо США схвалять поставки ракет Tomahawk для України, то їх доставлять відносно швидко, а американські підрядники будуть залучені для надання допомоги в їхньому використанні. Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставленого військового чиновника, який був залучений до обговорень поставок.

За даними видання, це усунуло б необхідність у тривалій підготовці українських військових, а також дозволило б США зберегти контроль над вибором цілей та іншими питаннями. Крім того, це мінімізувало б ризики, що технології ракет потраплять до росіян.

При цьому в НАТО впевнені, що ракети Tomahawk "доповнять те, чого Україна вже досягла" за допомогою своїх далекобійних безпілотників, але не замінить їх.

Також високопоставлений представник НАТО сказав, що Москва, ймовірно, відповість "безвідповідальною риторикою, що міститиме трохи ядерного брязкання зброєю", а також посиленням атак уздовж лінії фронту та "деякими більшими ударами" всередині України.

"Але я не думаю, що тут є якась дуже конкретна, специфічна відповідь, яку росіяни могли б здійснити і яка справді була б чимось непередбачуваним", — додав чиновник.

Раніше повідомлялось, що США зможуть передати Україні від 20 до 50 ракет. Одною з причин такої кількості називають те, що у 2022 році Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120.