У Німеччині планують розширити виробництво ракет до Patriot – Reuters

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія MBDA планує розширити виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot у Німеччині. Наміри стосуються нового заводу, який будують в Баварії, повідомляє Reuters.

Запуск підприємства має подвоїти світове виробництво ракет PAC 2, які модифіковані для перехоплення тактичних балістичних ракет.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія підписали контракт на 5,1 мільярда євро (5,98 мільярда доларів США) на закупівлю до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon-MBDA.

У німецькому підрозділі MBDA заявили, що роботи ведуться за графіком, а перші поставки ракет з нового підприємства очікуються у 2027 році.

"Ми йдемо за графіком. Ми плануємо розпочати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити першу поставку на початку 2027 року", – сказав керуючий директор підрозділу Томас Готтшильд.

Він не розкрив виробничу потужність заводу, посилаючись на питання безпеки, але сказав, що підприємство зможе впоратися з додатковими замовленнями.

"Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності", – повідомив Готтшильд.

На запитання, чи зможе MBDA в майбутньому виробляти пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що компанія має необхідний технічний досвід.

"Ми можемо це зробити. Це лише питання промислової співпраці між нами та Raytheon — і побажань нашого клієнта, Бундесвера, або інших клієнтів, які запитують виробництво пускових установок", — зазначив він.

Крім того, MBDA веде розробку малих ракет, якими можна буде збивати дрони, які літають низько та на малій швидкості.

"Ми сподіваємося підписати контракт на розробку концептуальної ракети DefendAir з урядом Німеччини до кінця року", – сказав Готтшильд.

У компанії очікують, що перші поставки антидронових ракет відбудуться через кілька років.

Зазначається що ракета DefendAir з дальністю польоту понад п'ять км базується на власних розробках MBDA. Вона має доповнити 30-мм гармату в системі ППО ближнього радіуса дії Skyranger компанії Rheinmetall.

На запитання про роль MBDA у розробці ракети "глибокого високоточного удару" з дальністю понад 2000 км (1242 милі) — проєкту, оголошеного Великою Британією та Німеччиною у травні, — Готтшильд сказав, що очікує, що компанія візьме участь у цій роботі разом з іншими. Він не назвав термінів початку розробки.

"Незалежно від термінів, важливо, щоб ми якомога швидше почали конкретизуватися", – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що США погодили продаж Україні обладнання для обслуговування систем Patriot на $179 млн. До переліку включено секретні та несекретні запасні частини, програмне забезпечення з оновленнями, модифікації систем, випробувальне обладнання, засоби зв’язку, а також низка послуг.