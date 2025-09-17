Перші пакети допомоги PURL для України міститимуть ракети Patriot і HIMARS – Зеленський

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у перших двох пакетах допомоги в межах ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) будуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та реактивних систем HIMARS. Про це повідомило "Interfax-Україна".

За його словами, партнери вже надали понад $2 млрд на програму, а в жовтні очікується збільшення фінансування до $3–3,5 млрд.

"Перші два пакети по $500 мільйонів, наскільки я зрозумію… І що буде в цих пакетах? В цих пакетах, я не буду говорити всіх деталей, точно будуть ракети для Patriot і Himars", — заявив президент.

Механізм PURL, запущений США та НАТО у серпні 2025 року, дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американського озброєння для України через добровільні внески. Перший пакет на $500 млн профінансували Нідерланди, наступний — Швеція, Норвегія та Данія. Координацію постачання здійснює НАТО.

Вчора, 16 вересня, видання Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила обидва пакети військової допомоги Україні. У МЗС України підтвердили, що Білий дім схвалив перші постачання, і наголосило на важливості швидкого надходження допомоги, враховуючи високі оборонні потреби країни.

Раніше стало відомо, що США погодили продаж Україні обладнання для обслуговування систем Patriot на $179 млн. Перед цим стало відомо, що Норвегія виділяє майже $700 мільйонів на системи ППО Patriot для України.