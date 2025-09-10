В Європі розробляють ракету, яку можна буде запускати з танків Leopard 2 та Challenger 3

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Компанія MBDA розробляє нову ракету, яку можна запускати зі стандартної 120-мм гармати танка. Про це пише Interesting Engineering.

Ця ракета дозволяє танковим екіпажам вражати цілі, приховані за будівлями, деревами чи іншими перешкодами, не наражаючись на вогонь противника. Новий боєприпас під назвою Akeron MBT 120 офіційно представлять на оборонній виставці DSEI у Лондоні цього тижня.

Зазначається, що ракету розробили під стандарт НАТО, що дозволяє використовувати її на танках Leopard 2 та Challenger 3. При цьому вона заряджається та зберігається як звичайний снаряд.

Довжина ракети становить менше одного метра, а вага дорівнює близько 20 кг. Важливо, що на відміну від традиційних ракет, які запускаються з гармат та вимагають прямого наведення на ціль, Akeron дозволить вести вогонь за принципом "вистрілив і забув" на великих відстанях. Вказується, що Akeron буде розганятись до низьких надзвукових швидкостей.

Для наведення використовується пасивна електрооптична/інфрачервона головка самонаведення для обходу лазерних контрзаходів та систем активного захисту. Ракета буде використовувати режим атаки зверху проти слабких місць ворожої броні.

MBDA планує провести випробувальні стрільби у 2025 році, а розгортання можливе протягом двох років, залежно від попиту замовників.

За даними видання, концепція ракети була сформована на основі уроків України, де танкові екіпажі вдалися до стрільби наосліп фугасними снарядами в разі непрямих атак.

У компанії заявили, що конструкція ракети перетворить будь-який 120-мм танк на "мисливця-вбивцю поза межами прямої видимості", не змінюючи його бойових характеристик.

