У США представлять протитанкову баражуючу ракету з ШІ, яка розганяється до 480 км/год

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Підрозділ компанії Rafael – Rafael USA – готується показати ракету L-SPIKE 4X Launched Effect, яка поєднує в собі високу швидкість, систему самонаведення та можливість баражування. Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Новинку покажуть на щорічній виставці AUSA у Вашингтоні. Зазначається, що L-SPIKE 4X – це саме ракета з вбудованою функцією баражування, а не безпілотний літальний апарат. Вона призначена для ураження цілей на відстані до 40 км і сумісна зі старими пусковими установками SPIKE NLOS.

Окремо наголошується, що ракету можна запускати з повітряних, наземних та морських платформ, а бойова частина доступна у двох основних конфігураціях: тандемна кумулятивна (проти танків та іншої броньованої техніки) та багатоцільова.

L- SPIKE 4X Launched Effect Rafael

Щодо швидкості, то SPIKE 4X може пролетіти 40 км за п'ять хвилин, тобто її швидкість сягає 480 км/год. На розгортання системи треба не більше 25 хвилин.

Система розроблена для роботи в складних умовах, зокрема при дії РЕБ, тому може працювати без GPS. Ракета має покращені засоби зв'язку та функції на базі штучного інтелекту, включаючи автоматичне розпізнавання та отримання зображень цілей. Крім того, один оператор може керувати та координувати дії до чотирьох ракет одночасно.

" З L-SPIKE 4X ми виводимо ракетну історію SPIKE на новий рівень — поєднуємо швидкість і точність ракети зі стійкістю ефекту запуску (Launched Effect). Сумісність з існуючими пусковими установками SPIKE NLOS забезпечує швидку, практичну інтеграцію та розширює операційні можливості в повітрі, на суші та на морі " , — заявив генеральний директор Rafael Advanced Defense Systems Йоав Тургеман .

