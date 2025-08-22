Українські рації Himera завдяки mesh-режиму забезпечили військовим зв'язок на 45 км

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

Перша Окрема Бригада ТрО ім. Івана Богуна провела випробування радіостанцій HIMERA G1 PRO, завдяки яким вдалося досягли стійкого зв’язку без додаткового обладнання на дистанції в 45 км. Про це повідомляє виробник радіостанцій Himera Radios.

За даними компанії, для цього використовувався mesh-режим зв’язку. В такому режимі кожна радіостанція одночасно приймає і передає сигнал, тобто, виступає ретранслятором.

Це дозволяє передавати дані та гарантувати стабільність зв’язку там, де це критично. Загалом у випробуванні використали чотири радіостанції HIMERA G1 PRO.

Розробники пояснили, що mesh-зв’язок є одним із головних трендів сучасних тактичних комунікацій, оскільки він дозволяє суттєво розширити радіогоризонт.

Іншими словами, сигнал може бути переданий навіть в те місце, яке не перебуває в зоні прямої видимості одного чи кількох передавачів. В такому режимі сигнал іде не напряму, а "перекидається" з одної радіостанції на іншу. Таким чином можна передавати не тільки голосові команди, а ще й інші дані.

Тобто використання mesh-зв’язку дозволяє бійцям чути один одного навіть на складному рельєфі місцевості та при втраті частини вузлів.

Раніше бригада "Хартія" за допомогою дронів розгорнула систему зв’язку Himera. Для цього використовували автономні ретранслятори B1 та ретранслятори з IP-підключенням R1.