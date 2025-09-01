На порталі "Зброя" з'явився новий сервіс, який допоможе швидко пройти кодифікацію нових зразків ОВТ

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

На онлайн-платформі "Зброя", де зібрана інформація про всі ключові державні послуги та можливості для зброярів, з'явився ще один один сервіс. Це – доступ до кодифікації зразків озброєння, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

"Як працює новий сервіс? Через "вікно для виробника ОВТ" можна подати заявку онлайн та швидко пройти процедуру кодифікації нового зразка озброєння й військової техніки. Процедура є безкоштовною та спрямована на єдину ключову мету – щоб української зброї на полі бою ставало більше і вона потрапляла до війська швидко й без жодних бар’єрів", – пояснила вона.

На сайті вказано, як саме працює сервіс:

- Виробник подає заявку на кодифікацію та додає необхідні документи;

- МОУ розглядає документи;

- Виробник отримує висновок комісії Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ із рекомендаціями про можливість кодифікації зразка;

- Зразку ОВТ присвоюється номенклатурний код NATO і тимчасовий штатно-табельний номер.

Покроковий алгоритм підготовки продукції до кодифікації, типові форми необхідних документів, а також роз'яснення щодо кодифікації БпЛА, засобів РЕБ та боєприпасів розміщено на сайті mil-tech.mod.gov.ua.

Водночас заступниця міністра нагадала про завдання створити повну екосистему для виробників в одному місці. Щоб за допомогою порталу можна було реалізувати всі етапи створення зброї: тестування, кодифікація, залучення фінансів, людей на роботу та масштабування виробництва.

Нагадаємо, що Міноборони запустило єдину платформу сервісів для виробників озброєння та військової техніки в Україні в серпні 2025 року. Ініціативу створили як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію.