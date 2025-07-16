В Україні стартує програма для військових ШІ-стартапів із грантами по $250 тис.

Міноборони оголосило про запуск програми K4 Startup Studio, яка спрямована на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом. Її мета – створення рішень для технологічної переваги на полі бою.

"K4 – це новий формат взаємодії держави: програма об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня", – йдеться в повідомленні оборонного відомства.

МОУ визначило чотири ключові челенджі, які безпосередньо відповідають на потреби війська. За цими напрямами команди подаватимуть свої рішення для участі в програмі. Проте вони також можуть запропонувати власні ідеї ШІ-рішень для сфери оборони. З повним переліком челенджів можна ознайомитися на сайті. Тут також до 15 серпня 2025 року можна подати заявку.

Відбір учасників програми відбуватиметься в кілька етапів. Серед кандидатів оберуть до 10 команд для участі в програмі, з яких чотири отримають гранти – $250 тис. на кожне технологічне рішення. Команди проходитимуть оцінку двічі – спеціально сформованим Грантовим комітетом.

"Кожна команда спершу пройде 4-місячну програму інтенсивного розвитку: менторство від провідних українських і світових експертів, бойове тестування своїх рішень і зворотний зв’язок безпосередньо від військових. Після цього – 6 місяців індивідуального супроводу, який має завершитися залученням інвестицій та/або укладенням державного контракту на закупівлю", – сказано в повідомленні.

Головною перевагою для стартапів у МОУ називають прямий зв’язок з кінцевим користувачем і можливість масштабувати свої рішення в реальну систему оборони. Для інвесторів – це швидкий доступ до технологій, протестованих в умовах війни.

Раніше також повідомлялося, що Євросоюз та Україна запускають нову ініціативу для сфери оборони – BraveTech EU. В її межах сторони мобілізують 100 млн євро для пошуку технологічних геймченджерів для війни.