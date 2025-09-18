Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Уряд України ухвалив рішення про розширення програми "Армія дронів.Бонус", що дозволяє підрозділам Сил оборони отримувати електронні бали (е-Бали) за виконання логістичних завдань із використанням наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Армія дронів.Бонус стала геймченджером у війні з росією. Втрати ворога в живій силі та техніці значно зросли, а підрозділи отримали можливість напряму замовляти засоби для ураження ворога", - йдеться у повідомленні Михайла Федорова.

Раніше е-Бали нараховувалися за застосування безпілотних літальних апаратів, артилерії та мінування. Тепер до переліку додано логістичні операції, що включають транспортування вантажів, евакуацію поранених та інші завдання, виконані НРК.

Метою нововведення є фіксація таких дій та стимулювання розвитку напрямку наземної робототехніки в усіх підрозділах Сил безпеки і оборони.

До слова, у 47-й ОМБр "Магура" показали роботу наземного роботизованого комплексу "Рись PRO" та розповіли, як за допомогою цього НРК врятували пораненого бійця.