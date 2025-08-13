У росіян є проблеми з випуском авіаційних ракет Х-59 – ГУР

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

В ГУР МО України повідомили, що росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59. Про це мова в інтерактивній схемі, опублікованій на порталі War&Sanctions.

Згідно з цими даними, зі 116 підприємств, залучених до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А, близько 50 компаній досі не перебувають під санкціями в жодній країні світу. Однак вже навіть за таких умов ворог має проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

За даними ГУР, у росіян не вистачає вітчизняної та іноземної елементної бази, а також виробничих потужностей, що призводить до зриву графіків. При цьому ситуацію не рятує навіть використання старих двигунів і компонентів для систем самонаведення.

Відзначається, що на деяких ракетах замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети, оскільки саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети.

Але при цьому є десятки підприємств, які виготовляють електронні компоненти, системи наведення та інші ключові вузли Х-59, і вони все ще не перебувають під санкціями, що дає їм змогу модернізувати та випускати ракети, хай навіть гіршої якості.

В ГУР МО України заявили, що санкції є дієвим інструментом і закликали розширити їх проти підприємств, які здійснюють постачання компонентів для ракет.

"Оборонка" нагадує, що ракети Х-59 представляють собою системи класу "повітря-поверхня" для нанесення ударів по будівлях і укриттях. Існує кілька модифікацій Х-59 для різних задач і з різними АРГСН.