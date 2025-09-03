Президент України підписав закони про запуск Defence City – Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Як відомо, 21 серпня народні депутати проголосували за два документи: № 13420 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" та № 13421 "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу".
На офіційному сайті ВР вказано, що № 13420 справді повернуто з підписом від Президента України. Однак щодо № 13421 такої інформації станом на 13:50 на сайті поки немає.
Водночас очільник оборонного відомства нагадав, що Defence City надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки:
- Звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування);
- Звільнення від податку на землю та нерухомість (якщо використовується у виробництві);
- Звільнення від екологічного податку;
- Спрощення митних процедур;
- Спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
- Особливості релокації та реалізація заходів з підвищення захисту виробничих потужностей підтримуються державою.
"Виробники ОПК, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до Defence City", – додав Денис Шмигаль.
Перед голосуванням за закони три великі українські асоціації, які об’єднують майже весь вітчизняний приватний ринок озброєнь, висловили свої думки про новий режим. Детальніше про це – у тексті "Оборонки": "Ідея хороша, а реалізація…? Зброярі висловились про найбільшу реформу виробництва зброї Defence City".