Правовий режим Defence City підготували до другого читання із суттєвими змінами

Профільний комітет Верховної Ради підтримав ключові зміни до законопроєктів, що створює правовий режим Defence City – новий інструмент для розвитку українського ОПК. Про це повідомила "Українська рада зброярів".

Йдеться про два проєкти: №13420 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" та №13421 "Про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу".

"Текст, який виноситься на друге читання, враховує пропозиції галузі та усуває більшість ризиків, що були в попередній редакції", – зазначили в "Українській раді зброярів".

Тут описали основні зміни між першим і другим читанням законопроєкту №13420. Наприклад, у першому читанні основні норми вносилися до Податкового кодексу та інших законодавчих актів. А вже у фінальній редакції для Defence City передбачено окремий розділ у Законі "Про національну безпеку України".

В "Українській раді зброярів" пояснили, що це дозволяє чітко визначити ключові поняття, порядок набуття та втрати статусу резидента, а також механізми реалізації режиму. Відповідальність за контроль дотримання вимог та ведення реєстру покладено на Міноборони.

Ще одні зміни стосуються вимог до доходу. Встановлено кваліфікований дохід та знижено його поріг з 90% чистого доходу до 75% кваліфікованого. Для підприємств літакобудування передбачено окремий показник – 50%. В Українській раді зброярів зазначили, що це відкриває режим Defence City для більшої кількості компаній.

Крім того, з'явилося чітке визначення кваліфікованого доходу та розширено перелік оборонних товарів, які підлягають під режим. Також з'явився повноцінний Реєстр резидентів.

"Він забезпечить надійний захист даних, впорядковану систему обліку та можливість оперативного отримання інформації. Держателем реєстру визначено Міністерство оборони, а порядок його ведення затвердить Кабінет Міністрів", – йдеться у повідомленні.

Водночас передбачена можливість одночасного резидентства у Дія Сіті та Defence City. Проте у цьому разі компанія не матиме права на податкові пільги Defence City.

З додаткових змін – скасування норми про обов'язкову сплату земельного та екологічного податку і податку на нерухоме майно після виходу з правового режиму. Податок на прибуток не сплачується за умови реінвестування.

З-поміж іншого скасовано обов'язкову умову релокації для набуття статусу резидента – вона стала добровільною. Також у фінальній редакції збережено ключові положення, які забезпечують додатковий захист даних про оборонні підприємства.

В "Українській раді зброярів" заявили, що після ознайомлення з фінальною версією не мають критичних зауважень щодо концепції.

"Українська рада зброярів"

