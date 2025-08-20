У Renault ідея виробництва дронів для України непокоїть деяких працівників

Досвід в журналістиці 15 років, пишу про технології та ШІ, теми науки, "інтернету речей", бізнесу та оборонної індустрії.

У Renault ідея складання дронів для України викликає занепокоєння у деяких співробітників компанії. Про це повідомив французький ресурс bfmtv із посиланням на представників профспілок.

У профспілці CGT кажуть: деякі працівники питають, чи можуть вони відмовитись від виробництва безпілотників. Про невдоволення співробітників розповів також представник профспілки FO.

" Багато співробітників звернулися до нас, вони підписали контракт на виробництво автомобілів, а не зброї ", – сказав він.

Ця тема є ще більш делікатною, враховуючи, що, на відміну від оборонних компаній, Renault наймає багато іноземців, зокрема з України та росії.

За інформацією медіа, громадяни обох країн тісно співпрацюють на виробничих лініях, тому прохання виготовляти дрони, які відправляються безпосередньо в центр конфлікту між двома країнами, може створити напруженість.

Також деякі співробітники побоюються, що Renault стане мішенню для кібератак, інтенсивність яких може зростати з часом.

Одним із варіантів розв'язання проблеми є запуск виробництва дронів у Словенії, щоб не залучати французький персонал. Однак неясно, чи вийде це зробити.

Крім того, за деякими даними, CGT тісно пов'язана з росією, оскільки історично профспілка завжди була пов'язана з Французькою комуністичною партією.

Нагадаємо, що в Renault обговорювали з французьким урядом виробництво дронів в Україні. Проте станом на початок червня рішення щодо цього не ухвалили.