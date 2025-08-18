В Україні тестують повітряні платформи для евакуації поранених – Сирський

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

В Україні проводять тестування повітряних платформ для евакуації поранених. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, у країні роблять ставку на високотехнологічне озброєння та системи, які допоможуть зменшити присутність наших військовослужбовців безпосередньо на полі бою.

Олександр Сирський зазначив, що це насамперед стосується роботизованих платформ, безпілотних систем різних типів і призначення – найперше повітряних дронів. Також активно розвивається напрямок і наземних систем – логістичних, медичних для евакуації поранених.

"Ми вже тестуємо і повітряні платформи для евакуації поранених – це перспектива", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що в пріоритеті також все, що стосується дронів, які працюють як перехоплювачі для боротьби з ворожими ударними БПЛА. Крім того, є чимало "вражаючих результатів", яких вдалося досягти за допомогою наших морських платформ.

"Це все технологічні види зброї, зброя із штучним інтелектом, якщо можна так сказати. Тому що, наприклад, всі наші сучасні розробки мають системи пошуку, захоплення цілей і донаведення. Є деякі системи автоматичного повернення, якщо не відбулося захоплення чи підрив. Цей напрямок для нас дуже перспективний", – поділився Олександр Сирський.

Водночас він зазначив, що штучний інтелект використовується фактично скрізь, але треба враховувати, що технологія може помилятися. Зараз лише початок її розвитку та застосування. Проте в Генеральному штабі та інших штабах вже створено структури, які займаються застосуваннями ШІ у воєнній сфері.

"Як я вже сказав, фактично все наше технологічне озброєння має елементи штучного інтелекту. Наприклад, системи протиповітряної оборони. Навіть звичайні зенітні установки – кулеметні чи гарматні – мають сучасні системи прицілювання, захоплення, автоматичного супроводження, класифікації та ідентифікації цілі, що дозволяє підвищити їхню ефективність в рази", – підкреслив Олександр Сирський.

До слова, недавно наземний дрон Змій-500 бригади "Хартія" врятував пораненого бійця, подолавши 34 км маршруту.

Це не єдиний приклад застосування роботів для евакуації поранених. Раніше у 118 окремій механізованій бригаді ЗСУ показали, як за допомогою наземного роботизованого комплексу врятували бійця.

До того наземний логістичний дрон "Тор-800" 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" теж врятував життя пораненому піхотинцю.