"Повернись живим" допоміг розробити набої проти FPV-дронів

"Повернись живим" долучився до розробки нових боєприпасів, які здатні збивати ворожі FPV-дрони. Про це йдеться в повідомленні фонду.

У створенні патронів взяв участь старший інструктор зі снайпінгу фонду Руслан Шпакович. Йдеться про набої калібру 5,45 мм та 5,56 мм, які адаптовані для використання зі штатною стрілецькою зброєю.

Відео з демонстрацією оприлюднено на YouTube-каналі "Повернись живим".

Ключовою особливістю набоїв є їхня сегментарна конструкція. Ведуча частина кулі виготовлена зі свинцю, а уражаючі елементи – латунні кульки діаметром 5 мм.

Латунь обрана через її стабільність при пострілі: свинець деформується при виході зі ствола, що знижує точність.

При стрільбі на дистанції 30-70 метрів куля формує "хмару уламків", яка підвищує ймовірність ураження швидкісного дрона.

За словами Шпаковича, ці боєприпаси не замінюють системи радіоелектронної боротьби, але можуть стати додатковим засобом захисту в ситуаціях, коли немає доступу до укриття або часу на інші дії.

Вони призначені не лише для піхоти, а й для екіпажів БПЛА, евакуаційних груп та інших підрозділів, які регулярно потрапляють під загрозу FPV-атак.

Перевага нових набоїв полягає у можливості використання звичайної зброї без потреби в окремих рушницях для боротьби з дронами.

