Потенціал України у виробництві дронів і ракет у 2026 році буде $35 млрд – Зеленський

Випускова редакторка новин "Оборонки". Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Український потенціал у виробництві дронів і ракет у 2026 року досягне $35 млрд. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості "збільшено в десятки разів".

"Уже на фронті більше ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше", – додав глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що завдання для виробників, уряду та інших задіяних інституцій в тому, щоб на кінець року на фронті було не менш ніж 50% української зброї.

Він акцентував, що Україна змогла рекордно швидко та якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. За його словами, виробництво САУ "Богдана" досягло 40 одиниць на місяць.

" Плюс наше виробництво снарядів: торік ми виготовили й поставили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру ", – сказав глава держави.

Президент також звернув увагу на експорт українського озброєння. Мова про ті види зброї, які є в України в профіциті та які вона може експортувати, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту.

Володимир Зеленський повідомив, що доручив уряду, Офісу та секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва програми – "Зброя".

"Наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході. Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", – сказав він.

Нагадаємо, що 19 вересня Володимир Зеленський повідомив про запуск контрольованого експорту українського озброєння, щоб забезпечити фінансування та масштабне виробництво необхідної військової техніки.

Про реальні перспективи українських зброярів на світовому ринку читайте в статті "Оборонки": "Компанії хочуть відкриття експорту зброї, держава – проти. Як розгортається найгостріша суперечка в оборонній індустрії".